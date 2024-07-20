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Стоит поторопиться с выездом — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

20 июля 2024 09:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня, 20 июля: где есть очереди из автомобилей
Пробки на трасах. Иллюстративное фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 20 июля. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы и в пределах населенного пункта Маяки. Скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка — очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Дорога в Паланку 20 июля
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Очереди на КПП "Староказаче — Тудора" 20 июля
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередь не зафиксирована.

Пробки в направлении Орловки 20 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Но размер ее незначителен.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 20 июля
Дорога к Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 20 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,91 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

Одесса Молдова КПП Румыния авто пограничники Одесская область пробки Новости Одессы заграница

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