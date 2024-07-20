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Варто поквапи​тися з виїздом — на трасі Одеса-Рені збираються затори

20 липня 2024 09:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 20 липня: де є черги з автівок
Затори на трасах. Ілюстативне фото: ДПСУ / Facebook
Верзілова Єлизавета - редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні вранці, 20 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси та в межах населенного пункту Маяки.  Скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку — черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Дорога до Паланки 20 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червоніє, що свідчить про утруднений рух.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 20 липня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черга не зафіксована. 

Затори у напрямку Орлівки 20 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 20 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 20 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 26,91 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

Одеса Молдова КПП Румунія авто прикордонники Одеська область затори Новини Одеси закордон

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