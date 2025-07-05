Очереди на границе с Молдовой 5 июля: карта пробок

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

На трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу утром, 5 июля. Стоит отметить, что их размеры не являются значительными. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже небольшая очередь.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска есть очередь.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, из-за потепления, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим для грузовиков. Также мы писали, что возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта.