Очереди на границе с Молдовой 5 июля: карта пробок

Стоит выезжать сейчас — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени
На трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу утром, 5 июля. Стоит отметить, что их размеры не являются значительными. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска есть очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Напомним, из-за потепления, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим для грузовиков. Также мы писали, что возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта.
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