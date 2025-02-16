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Стоит ехать за границу сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени

16 февраля 2025 09:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на пропускных пунктах
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 16 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются незначительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области еще пока не собрались очереди. Путешественникам в соседние страны стоит поторопиться с путешествием.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы по улице Столбовой, а также в Маяках и перед КПП, который располагается в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Последний участок на картах обозначен оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня час. На самом автомобильном пункте пропуска пока нет очередей.

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Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"

А вот участок до КПП "Староказачье — Тудора" сейчас уже перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

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Пробки на пункте пропуска "Староказачье - Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка - Исакча" очередей пока нет. Наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. Также есть пробка через канал Кофа.

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Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

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Пробки на пункте пропуска "Рени - Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. Отремонтированы административные здания, обновлены санитарные зоны и улучшена дорожная инфраструктура. Также мы писали, что сегодня в регионе ожидается пасмурная, но сухая погода. Температура будет колебаться в пределах от -1°С до 0°С.

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