Затори на трасі Одеса-Рені та черги на пропускних пунктах

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

У неділю, 16 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються незначні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області ще поки не зібралися черги. Мандрівникам до сусідніх країн варто поквапитись з подорожжю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси по вулиці Стовповій, а також у Маяках та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Остання ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні годину. На самому автомобільному пункті пропуску поки немає черг.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі уже перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" черг поки немає. Спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру. Також ми писали, що сьогодні в регіоні очікується похмура, але суха погода. Температура коливатиметься в межах від -1°С до 0°С.