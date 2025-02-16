Затори на трасі Одеса-Рені та черги на пропускних пунктах

Варто їхати за кордон зараз — ситуація на трасі Одеса-Рені
У неділю, 16 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються незначні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області ще поки не зібралися черги. Мандрівникам до сусідніх країн варто поквапитись з подорожжю.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси по вулиці Стовповій, а також у Маяках та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Остання ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні годину. На самому автомобільному пункті пропуску поки немає черг.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі уже перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" черг поки немає. Спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.
Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру. Також ми писали, що сьогодні в регіоні очікується похмура, але суха погода. Температура коливатиметься в межах від -1°С до 0°С.
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