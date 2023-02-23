Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow "Ваш родственник в беде": полицейские Одесчины предостерегают граждан от мошеннической схемы arrow

"Ваш родственник в беде": полицейские Одесчины предостерегают граждан от мошеннической схемы

23 февраля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Как уберечься от мошенников: советы от полиции Одесщины
Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сообщение, что близкий человек стал подозреваемым в преступлении или попал в ДТП или что и якобы нуждается в немедленной помощи — стандартный "крючок" злоумышленников. Аферисты давят на потенциальную жертву, требуя как можно быстрее перевести средства на названый ими счет.

Как уберечься от мошеннической схемы сообщают в ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Следует соблюдать несколько простых правил:

  1. С осторожностью относитесь к звонкам из незнакомых номеров.
  2. Не поддавайся эмоциям и не паникуйте — именно этого пытаются достичь мошенники.
  3. Спрашивайте дополнительную информацию о вашем родственнике, о котором идет речь, обычно злоумышленники действуют наугад и не знают личных данных человека.
  4. Если есть возможность, запишите ваш разговор на диктофон.
  5. Обязательно перезвоните близкому человеку, о котором говорили с незнакомцем, и спросите, все ли у него хорошо.
  6. Если не дозвонились, ни в коем случае не следуйте указаниям незнакомца и не переводите средства по неизвестным номерам или банковским счетам. Обратитесь в учреждение, полицию или в больницу, где, по словам звонящего, находится ваш родственник, и переспросите, действительно ли у них.

Сейчас немало вынужденных переселенцев ищут себе квартиру, поэтому количество мошенников возросло. Попасть на крючок злоумышленников может каждый, кто решил изобрести себе жилье без участия риелторов. Советы, как не попасть на крючок злоумышленников, читайте в материале.

Фото 5 канал

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

21:42 Авария поезда с химикатами в США: экипаж был предупрежден о поломке транспорта

21:37 От Украины в еврокубках осталось на одну команду меньше: кто вылетел

21:34 Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование

21:33 В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ

21:30 От морозов к потеплению: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

21:13 Как изменилась финансовая система Украины с начала войны: исследование

21:10 Украинские веб-ресурсы подверглись кибератаке со стороны рф

21:04 В ЕС почти согласовали десятый пакет санкций против россии, — CNN

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

Новина з відео

20:51 Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Новина з відео

20:15 Послал за российским кораблем и устроил бойкот: латвийский депутат обругал делегацию рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Актуальное по теме

None 23 Февраль 21:43

Авария поезда с химикатами в США: экипаж был предупрежден о поломке транспорта

None 23 Февраль 21:37

От Украины в еврокубках осталось на одну команду меньше: кто вылетел

None 23 Февраль 21:32

Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование

None 23 Февраль 21:30

В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB