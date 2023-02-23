Как уберечься от мошенников: советы от полиции Одесщины

"Ваш родственник в беде": полицейские Одесчины предостерегают граждан от мошеннической схемы
Сообщение, что близкий человек стал подозреваемым в преступлении или попал в ДТП или что и якобы нуждается в немедленной помощи — стандартный "крючок" злоумышленников. Аферисты давят на потенциальную жертву, требуя как можно быстрее перевести средства на названый ими счет.
Как уберечься от мошеннической схемы сообщают в ГУНП в Одесской области.
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Следует соблюдать несколько простых правил:
- С осторожностью относитесь к звонкам из незнакомых номеров.
- Не поддавайся эмоциям и не паникуйте — именно этого пытаются достичь мошенники.
- Спрашивайте дополнительную информацию о вашем родственнике, о котором идет речь, обычно злоумышленники действуют наугад и не знают личных данных человека.
- Если есть возможность, запишите ваш разговор на диктофон.
- Обязательно перезвоните близкому человеку, о котором говорили с незнакомцем, и спросите, все ли у него хорошо.
- Если не дозвонились, ни в коем случае не следуйте указаниям незнакомца и не переводите средства по неизвестным номерам или банковским счетам. Обратитесь в учреждение, полицию или в больницу, где, по словам звонящего, находится ваш родственник, и переспросите, действительно ли у них.
Сейчас немало вынужденных переселенцев ищут себе квартиру, поэтому количество мошенников возросло. Попасть на крючок злоумышленников может каждый, кто решил изобрести себе жилье без участия риелторов. Советы, как не попасть на крючок злоумышленников, читайте в материале.
Фото 5 канал