Як уберегтись від шахраїв: поради від поліції Одещини

"Ваш родич у біді": поліцейські Одещини застерігають громадян від шахрайської схеми
Повідомлення про те, що близька людина стала підозрюваною у злочині чи потрапила у ДТП абощо і нібито потребує негайної допомоги – стандартний "гачок" зловмисників. Аферисти тиснуть на потенційну жертву, вимагаючи якнайшвидше переказати кошти на названий ними рахунок.
Як вберегтись від шахрайської схеми повідомляють в ГУНП в Одеській області.
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Варто дотримуватися кількох простих правил:
- З пересторогою ставтеся до дзвінків із незнайомих номерів.
- Не піддавайся емоціям і не панікуйте – саме цього намагаються досягнути шахраї.
- Запитуйте додаткову інформацію щодо вашого родича, про якого йдеться, — зазвичай зловмисники діють навмання і не знають особистих даних людини.
- Якщо є така можливість, запишіть вашу розмову на диктофон.
- Обов’язково передзвоніть близькій людині, про яку говорили з незнайомцем, і запитайте, чи все у неї добре.
- Якщо не додзвонилися, в жодному разі не виконуйте вказівки незнайомця і не переказуйте кошти за невідомими номерами чи банківськими рахунками. Зверніться в установу, поліцію чи в лікарню, де, за словами того, хто вам телефонує, знаходиться ваш родич, і перепитайте, чи він дійсно у них.
Наразі чимало вимушених переселенців шукають собі квартиру, тож і кількість шахраїв зросла. Потрапити на гачок зловмисників, може кожен хто вирішив винайти собі житло без участі рієлторів. Поради як не потрапити на гачок зловмисників в матеріалі.
Фото 5 канал