Убил охранника на Новый Год — скандального сына судьи заметили в Одессе

Иван Аблов замечен за рулем авто в Одессе. Фото: Радио Свобода

Сына известных судей Ивана Аблова, подозреваемого в умышленном убийстве, заметили на улицах Одессы. Молодой человек был зафиксирован на фотографии за рулем автомобиля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также:

В распоряжении журналистов появилось фото, на котором видно, как сын скандально известного киевского судьи Евгения Аблова Иван находится в автомобиле на месте водителя. Land Cruiser 200 согласно документам принадлежит его матери.

Ивана Аблова моили в Одессе. Фотоколлаж: Радио Свобода

У подозреваемого в конце апреля всплыла мера пресечения, а на заседание суда она не явилась. Так что завтра, 17 мая, Киевский райсуд Одессы будет рассматривать ходатайство об избрании ему нового меры пресечения.

Дело Аблова — что известно

Ивана Аблова подозревают в преднамеренном убийстве, которое он совершил в новогоднюю ночь. Молодой человек поссорился с Игорем Гергелем и нанес ему несколько ударов ножом в гостиничном комплексе "Золотой Бугаз", что в селе Грибовка Одесского района. После совершенного Аблов скрылся. 15 января 2024 полиция задержала злоумышленника и суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Киевский райсуд Одессы назначил ему наказание в виде круглосуточного домашнего ареста до 26 апреля. Так, Иван Аблов должен был носить электронный браслет, прибывать в правоохранительные органы по первому требованию следователя или судьи, извещать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения со свидетелями по указанному делу и сдать на хранение свой загранпаспорт. Однако сейчас срок домашнего ареста уже истек, поэтому мужчина находится на свободе.

Ранее мы писали, что в Одессе выпустили из изолятора на свободу лидера этнической банды Бабека Гасанова, судимого за убийство боксера Сергея Лащенко. Мужчина во время отбывания наказания совершил преступления и был задержан за вымогательство и похищение человека.

Добавим, правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.