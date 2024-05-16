Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вбив охоронця на Новий Рік — скандального сина судді помітили в Одесі arrow

Вбив охоронця на Новий Рік — скандального сина судді помітили в Одесі

16 травня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вбив охоронця на Новий Рік — скандального сина судді помітили в Одесі
Іван Аблов помічений за кермом авто в Одесі. Фото: Радіо Свобода
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сина відомих суддів Івана Аблова, який  підозрюється в умисному вбивстві, помітили на вулицях Одеси. Молодик був зафіксований на фотографії за кермом автомобіля. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

У розпорядженні журналістів з'явилось фото, на якому видно, як син скандально відомого київського судді Євгенія Аблова, Іван, перебуває в автівці на місці водія.  Land Cruiser 200 згідно документів належить його матері. 

Аблов в Одесі
Івана Аблова моітили в Одесі. Фотоколаж: Радіо Свобода

У підозрюваного наприкінці квітня сплив запобіжний захід, а на засідання суду він не з'явився. Тож завтра, 17 травня, Київський райсуд Одеси розглядатиме клопотання про обрання йому нового запобіжного заходу. 

Справа Аблова — що відомомо

Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке він скоїв в новорічну ніч. Молодик посварився з Ігорем Гергелем і завдав йому кілька ударів ножем у готельному комплексі "Золотий Бугаз", що в селі Грибівка Одеського району. Після скоєного Аблов втік. 15 січня 2024 року поліція затримала зловмисника та суд відправив його під варту без права внесення застави.

Київський райсуд Одеси суд призначив йому покарання у вигляді цілодобового домашнього арешту до 26 квітня. Так, Іван Аблов мав  носити електронний браслет, прибувати до правоохоронних органів на першу вимогу слідчого або судді, сповіщати про зміну місця проживання або роботи, утриматися від спілкування зі свідками у зазначеній справі та здати на зберігання свій закордонний паспорт. Проте зараз термін домашнього арешту вже закінчився, тож чоловік перебуває на свободі. 

Раніше ми писали, що в Одесі випустили з ізолятору на свободу лідера етнічної банди Бабека Гасанова, судимого за вбивство боксера Сергія Лащенка. Чоловік під час відбування покарання скоїв злочини та був затриманий за вимагання та викрадення людини.

Додамо, правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Одеса
журналісти
правосуддя
вбивство
судді
Кримінал
Новини Одеси
підозра
автомобіль
арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників