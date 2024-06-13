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Убийство 15-летнего в Одесской области — расследуют конфликт между полицией и родственниками

13 июня 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Убийство 15-летнего в Одесской области — между родственниками и полицией произошел конфликт
Конфликт между родственниками погибшего парня и полицией. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Убийство 15-летнего юноши совершил 17-летний парень в Подольском районе Одесской области. Когда полиция проводила следственные действия по поводу преступления, на них набросились родственники погибшего подростка. В областной полиции заверили, что уже приступили к расследованию.

Об этом сообщили на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области в среду, 12 июня.

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Конфликт между полицейскими и родственниками погибшего парня

Так, 12 июня местный Telegram-канал "Одесса INFO" обнародовал видео, на котором, как отмечает канал, "местные устроили бунт из-за убийства 15-летнего парня". Подробностей этого события пока нет.

Впоследствии в областной Нацполиции сообщили о служебном расследовании ситуации, на момент которого причастных к происшествию полицейских отстранили от работы.

"Инцидент произошел во время проведения следственных действий по факту убийства подростка между полицейскими и родственниками погибшего в одном из сел Любашевской ОТГ. На время проведения служебного расследования причастные к происшествию работники отстранены от выполнения служебных обязанностей. В ходе расследования действиям всех участников конфликта будет предоставлена правовая оценка", — отметили в Нацполиции.

Также правоохранители выразили соболезнования родственникам погибшего и заверили, что расследование контролирует руководство, а по результатам будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что в Одесской области задержали несовершеннолетнего юношу, убившего 15-летнего местного парня за то, что у того не было закурить. За это преступнику грозит 15 лет тюрьмы.

Также в Одесской области задержан мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал прохожим оружием. К тому же, злоумышленник предлагал местным приобрести наркотики.

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