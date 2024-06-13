Вбивство 15-річного в Одеській області — між родичами та поліцією стався конфлікт

Конфлікт між родичами загиблого юнака та поліцією. Фото: скриншот

Вбивство 15-річного юнака скоїв 17-річний хлопець у Подільському районі Одеської області. Коли поліція проводила слідчі дії стосовно злочину, на них накинулися родичі загиблого підлітка. В обласній поліції запевнили, що вже розпочали розслідування.

Про це повідомили на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області у середу, 12 червня.

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Конфлікт між поліцейськими й родичами загиблого хлопця

Так, 12 червня місцевий Telegram-канал "Одесса INFO" оприлюднив відео, на якому, як зазначає канал, "місцеві влаштували бунт через вбивство 15-річного хлопця". Подробиць щодо цієї події наразі немає.

Згодом в обласній Нацполіції повідомили про службове розслідування щодо ситуації, на момент якого причетних до події поліцейських відсторонили від роботи.

"Інцидент стався під час проведення слідчих дій за фактом вбивства підлітка між поліцейськими та родичами загиблого в одному з сіл Любашівської ОТГ. На час проведення службового розслідування причетні до події працівники відсторонені від виконання службових обов’язків. В ході розслідування діям всіх учасників конфлікту буде надана правова оцінка", — зазначили в Нацполіції.

Також правоохоронці висловили співчуття родичам загиблого та запевнили, що розслідування контролює керівництво, а за результатами будуть вжиті відповідні заходи.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали неповнолітнього юнака, який вбив 15-річного місцевого хлопця за те, що той не мав закурити. За це злочинцю загрожує 15 років в'язниці.

Також в Одеській області затримали чоловіка, який був у стані алкогольного сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. До того ж зловмисник пропонував місцевим придбати наркотики.