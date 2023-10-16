Одесские нацгвардейцы поразили окупантов на юге

Военный запускает дрон. Фото: Национальная гвардия Украины

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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Как присоединиться к команде

Бригада не стоит на месте, развивается и постоянно совершенствуется. Ознакомиться с полным перечнем необходимых специалистов можно по ссылке.

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Удачи украинской армии

Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.

Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и много военной техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.

Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.