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Удачная работа аэроразведки: одесские нацгвардейцы поразили оккупантов на юге

16 октября 2023 15:40
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Одесские нацгвардейцы поразили окупантов на юге
Военный запускает дрон. Фото: Национальная гвардия Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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Как присоединиться к команде

Бригада не стоит на месте, развивается и постоянно совершенствуется. Ознакомиться с полным перечнем необходимых специалистов можно по ссылке.

Все необходимые детали можно узнать, позвонив по телефону: +38 096 717 30 12 или отправив свое резюме по электронному адресу: [email protected].

Удачи украинской армии

Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.

Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и много военной техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.

Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.

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