Одесские нацгвардейцы поразили окупантов на юге

Удачная работа аэроразведки: одесские нацгвардейцы поразили оккупантов на юге
Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают оккупантов на южном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
Бойцы-аэроразведчики опубликовали видео, на котором уничтожают врага в окопах с помощью FPV-дронов.
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Удачи украинской армии
Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.
Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и много военной техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.
Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.
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