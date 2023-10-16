Одеські нацгвардійці уразили окупантів на півдні

Військовий запускає дрон. Фото: Національна гвардія України

Українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищують окупантів на південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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Як долучитися до команди

Бригада не стоїть на місці, вона розвивається та постійно вдосконалюється. Ознайомитися з повним переліком необхідних спеціалістів можна за посиланням.

Усі необхідні деталі можна дізнатися, зателефонувавши за номером: +38 096 717 30 12 або відправивши своє резюме на електронну адресу: [email protected].

Успіхи української армії

Оператори Армії дронів поставили черговий вражаючий рекорд. За тиждень за їх сприяння було знищено 428 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки і бронетранспортери.

Раніше ми розповідали, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ї окремої механізованої бригади.

Нагадуємо, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений.