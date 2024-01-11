Ударила односельчанина ножом в грудь — на Одесчине задержали злоумышленницу

Полиция задержала злоумышленницу. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержана женщина, подозреваемая в нанесении тяжких телесных повреждений. Злоумышленница ударила потерпевшего мужчину ножом в грудь.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Березовского района пригласил в гости односельчанку. Во время совместного застолья между соседями возникла схватка во время которой владелец дома ударил гостью рукой по лицу, а она схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Его госпитализировали с пневмотораксом.

Какое наказание грозит

Женщину задержали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержана девочка, подозреваемая в убийстве подруги. Подросток несколько раз ударила потерпевшую ножом, после чего скрылась с места преступления.

Также мы писали, что правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.

Добавим, в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.