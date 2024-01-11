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Вдарила односельця ножем у груди — на Одещині затримали зловмисницю

11 січня 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вдарила односельця ножем у груди — на Одещині затримали зловмисницю
Поліція затримала зловмисницю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали жінку, яку підозрюють в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисниця вдарила потерпілого чоловіка ножем у груди. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Мешканець Березівського району запросив у гості односелицю. Під час спільного застілля між. сусідами виникла сутичка під час якої власник оселі вдарив гостю рукою по обличчю, а вона схопила ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Його шпиталізували з пневмотораксом. 

Яке покарання загрожує

Жінку затримали за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали дівчинку, яку підозрюють у вбивстві подруги. Підліток декілька разів вдарила потерпілу ножем, після чого втекла з місця злочину. 

Також ми писали, що правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.

Додамо, в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.

Одеса
поліція
Одеська область
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