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Ударили баллистической ракетой из Крыма — что известно об утреннем взрыве на Одесчине

30 июня 2024 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Утренний взрыв в Одесской области, что известно
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром в Одесской области после вторично объявленной воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Россияне атаковали регион из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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"Утром 30 июня 2024 года российские кафиры атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении военных.

Они также обнародовали информацию о взрывах на юге Украины. В частности, захватчики на рассвете нанесли авиационный удар с применением КАБов по Херсонщине. А вчера, оккупанты запустили разведдроны над южными регионами. Противовоздушной обороной было уничтожено 5 беспилотников, в том числе один разведывательный "Орлан-10" и четыре ударных БпЛА "Ланцет".

Больше о ситуации в Украине

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили. В результате российского обстрела погибли семь человек. Также противник ранил 31 человека.

Также мы сообщали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. За прошедшие сутки враг ранил четырех человек.

По состоянию на утро воскресенья, 30 июня, российские захватчики держат на чередовании в Черном море ракетоноситель, он не снаряжен. Кроме того, корабли оккупантов наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
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