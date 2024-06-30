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Вдарили балістичною ракетою з Криму – що відомо про ранішній вибух на Одещині

30 червня 2024 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ранковий вибух на Одещині, що відомо
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці в Одеській області після вдруге оголошеної повітряної тривоги  пролунав потужний вибух. Росіяни атакували регіон з тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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"Вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні військових. 

Вони також опублікували інформацію про вибухи на півдні України. Зокрема, загарбники на світанку завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині. А вчора, окупанти запустили розвіддрони над південними регіонами. Протиповітряною обороною було знищено 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний "Орлан-10" та чотири ударних БпЛА "Ланцет".

Більше про ситуацію в Україні

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі. Внаслідок російського обстрілу загинуло семеро людей. Також противник поранив 31 особу.

Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби ворог поранив чотирьох людей.

Додамо, станом на ранок неділі, 30 червня, російські загарбники тримають на чергуванні у Чорному морі ракетоносій, він не споряджений. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Одеса
вибух
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