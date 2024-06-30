У Чорному морі росіяни утримують ракетоносій

Російський корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок неділі, 30 червня, російські загарбники тримають на чергуванні у Чорному морі ракетоносій, він не споряджений. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують:

у Чорному морі чатує 1 ворожий корабель, він є ракетоносієм без "Калібрів";

в Азовському морі — 3 окупантських кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Кількість кораблів у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 5 суден, 2 з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 6 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 4 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Окрім цього, колишній премʼєр-міністр Грузії закликав Україну та її партнерів не боятися завдавати ударів по території країни-агресорки. Росії треба максимально протидіяти, аби захистити весь світ.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.