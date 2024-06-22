Кораблі РФ треба топити та знищувати, — грузинський дипломат

Російський корабель завдає удару. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Україна та її партнери не мають боятися завдавати ударів по території країни-агресорки. Росії треба максимально протидіяти, аби захистити не лише Україну, але й увесь світ.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе.

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"Всі ці кораблі РФ треба топити та знищувати. Іншого виходу, іншого методу боротьби проти окупанта ніхто ще не вигадав. Тим більше проти такого абсолютно нецивілізованого. Тому що у війні також є закони. А Путін та путінівська Росія ніякі закони, навіть воєнного часу, не поважають", — заявив Гіоргі Барамідзе.

Знищення російського флоту

Він також підкреслив важливість знищення путінського флоту та армії. Це стане гарантом безпеки не лише для України та Грузії, а й для всієї Європи та світу.

"Треба зробити так, щоб путінський флот та армія зовсім не існували як загроза не тільки Україні та Грузії, не тільки державам Європи, але й країнам в усьому світі. Саме тому їх треба бити до кінця та це обов'язково станеться", — наголошує дипломат.

Нарощення бойового потенціалу України

Грузинський політик заявив, що Україна має повне право нарощувати свою бойову міць та бити по російських кораблях, незалежно від їх місця знаходження. Для цього, на його думку, країні необхідно отримати якнайбільше далекобійної зброї від міжнародних партнерів.

"Я абсолютно впевнений, що за допомогою наших друзів Україна розвиватиме свій потенціал дроновий та інший, який не дає російському окупаційному флоту розгорнутися та досягати тих цілей, які для них були важливими", — заявив політик Олексій Барамідзе.

Барамідзе також підкреслив, що розвиток дронових технологій та інших видів озброєння допоможе Україні захистити свої територіальні води та запобігти агресивним діям російського флоту.

Нагадаємо, з Одещини знову відкриється пряме сполучення з Грузією, яке було зупинене на початку повномасштабної війни. Йдеться про пором, який зʼєднуватиме порти Чорноморська та Батумі.