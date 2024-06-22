Корабли РФ нужно топить и уничтожать, — грузинский дипломат.

Российский корабль наносит удар. Фото иллюстративное: РосСМИ

Украина и ее партнеры не должны бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить не только Украину, но и весь мир.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе.

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"Все эти корабли РФ нужно топить и уничтожать. Другого выхода, другого метода борьбы против оккупанта никто еще не придумал. Тем более против такого абсолютно нецивилизованного. Потому что в войне тоже есть законы. А Путин и путинская Россия никакие законы, даже военного времени, не уважают", — заявил Гиорги Барамидзе.

Уничтожение российского флота

Он подчеркнул важность уничтожения путинского флота и армии. Это станет гарантом безопасности не только для Украины и Грузии, но и всей Европы и мира.

"Нужно сделать так, чтобы путинский флот и армия вовсе не существовали как угроза, не только Украине и Грузии, не только государствам Европы, но и странам по всему миру. Именно поэтому их нужно бить до конца и это обязательно произойдет", — отмечает дипломат.

Наращивание боевого потенциала Украины

Грузинский политик заявил, что Украина имеет полное право наращивать свою боевую мощь и бить по российским кораблям независимо от их места нахождения. Для этого, по его мнению, стране необходимо получить как можно больше дальнобойного оружия от международных партнеров.

"Я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей Украина будет развивать свой потенциал дронов и другой, который не дает российскому оккупационному флоту развернуться и достигать тех целей, которые для них были важны", — заявил политик Алексей Барамидзе.

Барамидзе также подчеркнул, что развитие дроновых технологий и других видов вооружения поможет Украине защитить свои территориальные воды и предотвратить агрессивные действия российского флота.

Напомним, из Одесчины снова откроется прямое сообщение с Грузией, которое было остановлено в начале полномасштабной войны. Речь идет о паре, который будет соединять порты Черноморска и Батуми.