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Россия удерживает три ракетоносителя в морях — сколько "Калибров" грозит

30 июня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море россияне удерживают ракетоноситель
Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 30 июня, российские захватчики держат на дежурстве в Черном море ракетоноситель, он не снаряжен. Кроме того, корабли оккупантов наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

  • в Черном море караулит 1 вражеский корабль, он является ракетоносителем без "Калибров";
  • в Азовском море — 3 оккупантских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.
Калибры в Черном море
Количество кораблей в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 5 судов, 2 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 6 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 4 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Кроме этого, бывший премьер-министр Грузии призвал Украину и ее партнеров не бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить весь мир.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Одесса
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Новости Одессы
калибры
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ракетоноситель

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