Оставил умирать: полиция Одесской области задержала убийцу

В Одесской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве. Фото: Нацполиция

В Одесской области полиция задержала мужчину, который, не сдержав свою агрессию, бросился с кулаками на незнакомца в местном магазине. В результате пострадавший скончался, а обидчику грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В одном из сел Фонтанской общины произошла ссора между нетрезвым 26-летним местным и женщиной-кассиром в магазине. Еще один 41-летний покупатель, который был рядом, попросил агрессора угомониться и не оскорблять работницу.

Однако пьяный мужчина был настроен "решить вопрос" силой и ударил незнакомца кулаком по лицу. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Негодяй скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего лежать на земле. Мужчина, отказавшись от помощи прохожих, отправился домой, где на следующий день его без признаков жизни нашел сосед. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти, но предварительные данные указывают на черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

Какое наказание

Обидчику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Это умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Его задержали, и сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что в Одесском районе полиция задержала злоумышленника, который до смерти убил односельчанина. Пьяный мужчина нанес удары не только кулаками, но и всем, что случилось под руку — стулом и даже телевизором. За это он может провести за решеткой до десяти лет.

Также мы сообщали, что в Одессе избили мужчину и выбросили его под подъезд. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.