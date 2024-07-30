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Вдарив та втік — на Одещині місцевого затримали за вбивство

30 липня 2024 11:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Залишив помирати: полиція Одещини затримала вбивцю
На Одещині затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині поліція затримала чоловіка, який, не стримавши свою агресію, кинувся з кулаками на незнайомця в місцевому магазині. Внаслідок цього потерпілий помер, а кривднику загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

В одному з сіл Фонтанської громади сталась сварка між нетверезим 26-річним місцевим та жінкою-касиром в магазині. Ще один 41-річний покупець, який був поряд, попросив агресора вгамуватися та не ображати працівницю. 

Однак п'яний чоловік був налаштований "вирішити питання" силою та вдарив незнайомця кулаком в обличчя. Внаслідок цього потерпілий впав та вдарився головою об асфальт.

Негідник втік з місця події, залишивши потерпілого лежати на землі. Чоловік, відмовившись від допомоги перехожих, пішов додому, де наступного дня його без ознак життя знайшов сусід. Судмедекспертиза встановить точну причину смерті, але попередні дані вказують на черепно-мозкову травму та перелом кісток черепа.

Яке покарання

Кривднику повідомили  про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Його затримали, наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Також ми повідомляли, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі. 

Одеса вбивство в'язниця поліція Одеська область Новини Одеси

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