Какая погода будет в Одессе 9 октября

Одевайтесь теплее — какая будет погода в Одессе 9 октября
8 октября 2024 16:45
Осень в Одессе. Фото: PanfiLovea
Погода в Одессе завтра, 9 октября, будет прохладной, но без осадков. Несмотря на легкое волнение моря, сильные порывы ветра не прогнозируются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 9 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью и днем +13...+22 °С.
Погода в Одесской области 9 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью и днем +10...+23 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Напомним, в Одесской области государству вернули участок леса, который входит в состав национального парка.
Также в Одесской области наблюдали северное сияние.
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