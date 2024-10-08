Какая погода будет в Одессе 9 октября

Осень в Одессе. Фото: PanfiLovea

Погода в Одессе завтра, 9 октября, будет прохладной, но без осадков. Несмотря на легкое волнение моря, сильные порывы ветра не прогнозируются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 9 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем +13...+22 °С.

Погода в Одесской области 9 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем +10...+23 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области государству вернули участок леса, который входит в состав национального парка.

Также в Одесской области наблюдали северное сияние.