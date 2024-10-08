Яка погода буде в Одесі 9 жовтня

Вдягайтесь тепліше — яка буде погода в Одесі 9 жовтня
8 жовтня 2024 16:45
Осінь в Одесі. Фото: PanfiLovea
Погода в Одесі завтра, 9 жовтня, буде прохолодною, але без опадів. Попри легке хвилювання моря, сильних поривів вітру не прогнозується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 9 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі та вдень +13...+22 °С.
Погода в Одеській області 9 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі та вдень +10...+23 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Нагадаємо, на Одещині державі повернули ділянку лісу, яка входить до складу національного парку.
Також в Одеській області спостерігали північне сяйво.
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