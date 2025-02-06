Вдове Тетюхина не дают статус семьи погибшего - детали

Сергей Тетюхин. Фото: Одесский городской совет

Вдове вице-мэра Одессы Сергея Тетюхина не дают статус члена семьи погибшего. Женщина посылала запросы в городской совет по этому поводу, однако ей отказывали из-за неточностей в формулировках в документации.

Об этом стало известно во время сессии городского совета.

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Почему отказали

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета написал Татьяне Тетюхиной отказ в ответ на ее обращение о предоставлении статуса из-за заключения военно-врачебной комиссии о причинах смерти. В документах указано, что бывший вице-мэр погиб при исполнении служебных обязанностей, а не во время участия в мероприятиях обороны страны.

Что делать

Вдове Сергея Тетюхина посоветовали обратиться в Министерство Внутренних Дел для уточнения формулировки, чтобы получить соответствующий статус по закону.

"Это закон и мы его не можем изменить сами. Мы можем только общиной оказывать помощь тем кто погиб. И что касается Сергея Николаевича то в соответствии с нашей городской программой была оказана помощь при погребении его. " — говорит Елена Китайская, директор департамента труда и соцполитики Одесского горсовета.

Напомню, бывший вице-мэр Сергей Тетюхин погиб 15 марта в результате ракетного удара по Одессе.

Недавно мы писали о доплатах работникам отрасли образования. А также о 22 миллионах на безбарьерную Одессу.