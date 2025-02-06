Вдові Тетюхіна не дають статус сім'ї загиблого - деталі

Сергій Тетюхін. Фото: Одеська міська рада

Вдові віце-мера Одеси Сергія Тетюхіна не дають статус члена сім’ї загиблого. Жінка надсилала запити до міської ради щодо цього, проте їй відмовляли через недоліки формулювань у документації.

Про це стало відомо під час сесії міської ради.

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Чому відмовили

Департамент праці та соціальної політики Одеськради написав Тетяні Тетюхіній відмову у відповідь на її звернення щодо надання статусу через висновок військово-лікарської комісії про причини смерті. У документах вказано, що колишній віце-мер загинув під час виконання службових обов’язків, а не під час участі у заходах оборони країни.

Що робити

Вдові Сергія Тетюхіна порадили звернутися до Міністерства Внутрішніх Справ для уточнення формулювання, щоб отримати відповідний статус згідно з законом.

"Це закон і ми його не можемо змінити самі. Ми можемо тільки громадою надавати допомогу тим хто загинув. І що стосується Сергія Миколаєвича то відповідно до нашої міської програми була надана допомога при похованні його." — каже Олена Китайська, директор департаменту праці та соцполітики Одеської міськради.

Нагадаю, колишній віце-мер Сергій Тетюхін загинув 15 березня внаслідок ракетного удару по Одесі.

Нещодавно ми писали про доплати працівникам галузі освіти. А також про 22 мільйони на безбар’єрну Одесу.

