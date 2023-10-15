Большая потребность в донорах: где сдать кровь

Девушка сдает кровь. Фото: Новини.LIVE

Одесситов призывают прийти и пополнить банк крови. Нужны доноры первой и третьей группы с положительным резус-фактором.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Донор Одесса.

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"На завтра, 16 октября, огромная потребность в донорах крови. Слободка с 9:00 до 12:00, 1(+) десять человек, 3(+) семь человек", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Заметим, что донором может быть каждый дееспособный украинец от 18 лет. Вес донора должен быть не менее 50 килограммов, иначе забор крови может быть опасным для здоровья. Мужчинам рекомендовано сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам — 4 раз в год.

Как подготовиться к сдаче крови.

Перед тем как стать донором крови, важно правильно подготовиться, включая правильное питание. Вот несколько советов по поводу того, как нужно завтракать перед донорством крови:

Блюдо должно быть легким и здоровым. Питание, содержащее много жиров и углеводов, может увеличить содержание жиров в крови и сделать кровь более густой. Не ограничивайте себя в пище перед донорством, но следует избегать тяжелой пищи, такой как жирное мясо, фаст-фуд или сладости. Следует выбрать пищу, богатую железом, такую как свекла, яйца, орехи и шпинат. Железо необходимо для создания новой крови. Выпейте воду, потому что водный баланс имеет важное значение для хорошего здоровья. При донорстве крови важно, чтобы вы были хорошо упитаны и гидратированы, поскольку это уменьшит риск ощущения головной боли и слабости. Запрещается пить алкогольные напитки перед донорством крови, поскольку они могут изменить химический состав крови и сделать ее менее пригодной для использования.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.