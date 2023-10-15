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Велика потреба в донорах: де здати кров

15 жовтня 2023 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Велика потреба в донорах: де здати кров
Дівчина здає кров. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеситів закликають прийти та поповнити банк крові. Наразі потрібні донори першої та третьої групи з позитивним резус-фактором.

Про це повідомляють в телеграм-каналі Донор Одеса.

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"На завтра, 16 жовтня, величезна потреба в донорах крові. Слобідка з 9:00 до 12:00, 1(+) десять людей, 3(+) сім людей", — йдеться у повідомлені. 

Зареєструватися можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Зауважимо, що донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Вага донора має бути не менше 50 кілограмів, бо інакше забір крові може бути небезпечним для здоров’я. Чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше 5 разів на рік, жінкам — 4 разів на рік.

Як підготуватися до здачі крові

Перед тим, як стати донором крові, важливо правильно підготуватися, включаючи правильне харчування. Ось кілька порад щодо того, як потрібно снідати перед донорством крові:                 

  1. Страва повинна бути легкою та здоровою. Харчування, що містить багато жирів та вуглеводів, може збільшити вміст жирів у крові та зробити кров густішою.                  
  2. Не обмежуйте себе в їжі перед донорством, але варто уникати важкої їжі, такої як жирне м'ясо, фаст-фуд або солодощі.               
  3. Варто обрати їжу, багату залізом, таку як буряки, яйця, горіхи та шпинат. Залізо необхідне для створення нової крові.                  
  4. Випийте воду, тому що водний баланс має важливе значення для гарного здоров'я. При донорстві крові важливо, щоб ви були добре згодовані та гідратовані, оскільки це зменшить ризик відчуття головного болю та слабкості.               
  5. Заборонено пити алкогольні напої перед донорством крові, оскільки вони можуть змінити хімічний склад крові та зробити її менш придатною для використання.    

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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