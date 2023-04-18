Депутаты Фонтанского сельсовета Одесской области получили повестки в сессионном зале

Повестка, которую призывнику выдают на руки. Фото: Униан

В Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.

Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.

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Кто именно получил повестку

Николай Бабенко из "Нашего края",

Дмитрий Калашник тоже "Наш край",

Сергей Спельник "Победа Пальчевского",

Максим Шпата "Слуга народа",

Андрей Серебряный "Слуга народа",

Александр Сомов "Европейская солидарность".

Напомним, что за неявку в военкомат действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, получая повестку, нужно быть готовым к тому, что в случае неявки в военкомат — придется отвечать. Если повестку вам вручили на улице или принесли домой, но вы решили ее проигнорировать, то готовьтесь оплатить для первого раза штраф в размере от 3400 — 5100 гривен. Это предусмотрено ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Кроме этого, в статье прописывается, что нарушитель должен быть доставлен в военкомат. Выходит, что оплатой штрафа не состояться.

Добавим, что 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.