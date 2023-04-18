Депутаты Фонтанского сельсовета Одесской области получили повестки в сессионном зале

Пасхальный "подарок": в одесской области депутаты получили повестки в сессионном зале
В Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.
Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.
Кто именно получил повестку
- Николай Бабенко из "Нашего края",
- Дмитрий Калашник тоже "Наш край",
- Сергей Спельник "Победа Пальчевского",
- Максим Шпата "Слуга народа",
- Андрей Серебряный "Слуга народа",
- Александр Сомов "Европейская солидарность".
Напомним, что за неявку в военкомат действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, получая повестку, нужно быть готовым к тому, что в случае неявки в военкомат — придется отвечать. Если повестку вам вручили на улице или принесли домой, но вы решили ее проигнорировать, то готовьтесь оплатить для первого раза штраф в размере от 3400 — 5100 гривен. Это предусмотрено ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины.
Кроме этого, в статье прописывается, что нарушитель должен быть доставлен в военкомат. Выходит, что оплатой штрафа не состояться.
Добавим, что 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.