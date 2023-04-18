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Пасхальный "подарок": в одесской области депутаты получили повестки в сессионном зале

18 апреля 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Депутаты Фонтанского сельсовета Одесской области получили повестки в сессионном зале
Повестка, которую призывнику выдают на руки. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.

Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.

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Кто именно получил повестку

  • Николай Бабенко из "Нашего края",
  • Дмитрий Калашник тоже "Наш край",
  • Сергей Спельник "Победа Пальчевского",
  • Максим Шпата "Слуга народа",
  • Андрей Серебряный "Слуга народа",
  • Александр Сомов "Европейская солидарность".

Напомним, что за неявку в военкомат действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, получая повестку, нужно быть готовым к тому, что в случае неявки в военкомат — придется отвечать. Если повестку вам вручили на улице или принесли домой, но вы решили ее проигнорировать, то готовьтесь оплатить для первого раза штраф в размере от 3400 — 5100 гривен. Это предусмотрено ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Кроме этого, в статье прописывается, что нарушитель должен быть доставлен в военкомат. Выходит, что оплатой штрафа не состояться.

Добавим, что 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.

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