Депутати Фонтанської сільради Одеської області отримали повістки у сесійній залі

Повістка, яку призовнику видають на руки. Фото: Уніан

У Фонтанці Одеської області депутати отримали повістки прямо під час сесійного засідання. До військкомату мають вирушити для уточнення деталей шестеро слуг народу.

Про це Новини.LIVE дізналися від місцевих мешканців.

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Микола Бабенко з "Нашого краю",

Дмитро Калашник теж "Наш край",

Сергій Спельник "Перемога Пальчевського",

Максим Шпата "Слуга народу",

Андрій Сріблий "Слуга народу",

Олександр Сомов "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що за неявку до військкомату чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Так, одержуючи повістку, потрібно бути готовим до того, що у випадку не явки до військкомату — доведеться відповідати. Тож, якщо повістку вам вручили на вулиці або принесли додому, але ви вирішили її проігнорувати, то готуйтеся сплатити для першого разу штраф у розмірі від 3400 — 5100 гривень. Це передбачено ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Окрім цього, у статті прописується, що порушника має бути доставлено до військкомату. Виходить, що оплатою штрафу не відбутися.

Додамо, що 50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації. Решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими.