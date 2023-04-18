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Великодній "подарунок": в одеській області депутати отримали повістки у сесійній залі

18 квітня 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Депутати Фонтанської сільради Одеської області отримали повістки у сесійній залі
Повістка, яку призовнику видають на руки. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Фонтанці Одеської області депутати отримали повістки прямо під час сесійного засідання. До військкомату мають вирушити для уточнення деталей шестеро слуг народу.

Про це Новини.LIVE дізналися від місцевих мешканців.

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Хто саме отримав повістку 

  • Микола Бабенко з "Нашого краю",
  • Дмитро Калашник теж "Наш край",
  • Сергій Спельник "Перемога Пальчевського",
  • Максим Шпата "Слуга народу",
  • Андрій Сріблий "Слуга народу",
  • Олександр Сомов "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що за неявку до військкомату чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. 

Так, одержуючи повістку, потрібно бути готовим до того, що у випадку не явки до військкомату — доведеться відповідати. Тож, якщо повістку вам вручили на вулиці або принесли додому, але ви вирішили її проігнорувати, то готуйтеся сплатити для першого разу штраф у розмірі від 3400 — 5100 гривень. Це передбачено ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Окрім цього, у статті прописується, що порушника має бути доставлено до військкомату. Виходить, що оплатою штрафу не відбутися.

Додамо, що 50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації.  Решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими. 

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