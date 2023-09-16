В Одесском зоопарке отпраздновали День рождения слонихи

Слониха Венди в зоопарке. Фото: Думская

Сегодня, 16 сентября, самая старшая жительница Одесского зоопарка отпраздновала свой 44-й день рождения. Поздравили слониху Венди огромным тортом с арбузами и прочими вкусностями.

Об этом сообщили в Коммунальном управлении "Одесский зоопарк".

Читайте также:

В этот день в Венди пришли многие посетители с подарками. Одесситы поздравили слониху яблоками, виноградом и сладкими пирожками, которые она очень любит.

В зоопарке отмечают, что арбузы для праздничного торта поставили именинницы из Херсона. А после угощения "самая большая одесситка" отправилась на освежающий душ.

Венди принимает душ. Фото: Думская

Слониха пробует праздничный "торт". Фото: Думская

Праздничные развлечения

В честь дня рождения Венди, в зоопарке гостей ждала развлекательная программа с аниматорами, викторина и создание праздничной открытки для именинницы. Наиболее активные участники мероприятий также получили подарки.

Интересные факты о слонах

Вопреки распространенному мифу, слоны не боятся мышей.

У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи, когда слоны мстили обидчикам много лет спустя. Впрочем, добро слоны тоже не забывают.

Слоны являются самыми большими сухопутными животными на земле.

Сердце слона может достигать веса в 25-30 кг. В обычном ритме оно сокращается примерно раз в две секунды, гоня кровь по огромному телу.

Слоны живут в среднем полвека.

Слоновый хобот может вместить до восьми литров воды.

Масса тела взрослого слона достигает пяти тонн.

Беременность у слонов длится дольше, чем у других живых существ на Земле — 22 месяца.

Новорожденный слоненок весит более сотни килограммов.

Напомним, после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они попали в Одессу преимущественно на плавучих "островах", занесенных течением на побережье города.