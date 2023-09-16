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Венди — 44: в зоопарке отпраздновали день рождения "самой большой одесситки"

16 сентября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском зоопарке отпраздновали День рождения слонихи
Слониха Венди в зоопарке. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 сентября, самая старшая жительница Одесского зоопарка отпраздновала свой 44-й день рождения. Поздравили слониху Венди огромным тортом с арбузами и прочими вкусностями.

Об этом сообщили в Коммунальном управлении "Одесский зоопарк".

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В этот день в Венди пришли многие посетители с подарками. Одесситы поздравили слониху яблоками, виноградом и сладкими пирожками, которые она очень любит.

В зоопарке отмечают, что арбузы для праздничного торта поставили именинницы из Херсона. А после угощения "самая большая одесситка" отправилась на освежающий душ.

Венди принимает душ. Фото: Думская
Слониха пробует праздничный "торт". Фото: Думская

Праздничные развлечения

В честь дня рождения Венди, в зоопарке гостей ждала развлекательная программа с аниматорами, викторина и создание праздничной открытки для именинницы. Наиболее активные участники мероприятий также получили подарки.

Интересные факты о слонах

  • Вопреки распространенному мифу, слоны не боятся мышей.
  • У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи, когда слоны мстили обидчикам много лет спустя. Впрочем, добро слоны тоже не забывают.
  • Слоны являются самыми большими сухопутными животными на земле.
  • Сердце слона может достигать веса в 25-30 кг. В обычном ритме оно сокращается примерно раз в две секунды, гоня кровь по огромному телу.
  • Слоны живут в среднем полвека.
  • Слоновый хобот может вместить до восьми литров воды.
  • Масса тела взрослого слона достигает пяти тонн.
  • Беременность у слонов длится дольше, чем у других живых существ на Земле — 22 месяца.
  • Новорожденный слоненок весит более сотни килограммов.

Напомним, после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они попали в Одессу преимущественно на плавучих "островах", занесенных течением на побережье города.

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