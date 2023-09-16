В Одесском зоопарке отпраздновали День рождения слонихи

Венди — 44: в зоопарке отпраздновали день рождения "самой большой одесситки"
Сегодня, 16 сентября, самая старшая жительница Одесского зоопарка отпраздновала свой 44-й день рождения. Поздравили слониху Венди огромным тортом с арбузами и прочими вкусностями.
Об этом сообщили в Коммунальном управлении "Одесский зоопарк".
В этот день в Венди пришли многие посетители с подарками. Одесситы поздравили слониху яблоками, виноградом и сладкими пирожками, которые она очень любит.
В зоопарке отмечают, что арбузы для праздничного торта поставили именинницы из Херсона. А после угощения "самая большая одесситка" отправилась на освежающий душ.
Праздничные развлечения
В честь дня рождения Венди, в зоопарке гостей ждала развлекательная программа с аниматорами, викторина и создание праздничной открытки для именинницы. Наиболее активные участники мероприятий также получили подарки.
Интересные факты о слонах
- Вопреки распространенному мифу, слоны не боятся мышей.
- У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи, когда слоны мстили обидчикам много лет спустя. Впрочем, добро слоны тоже не забывают.
- Слоны являются самыми большими сухопутными животными на земле.
- Сердце слона может достигать веса в 25-30 кг. В обычном ритме оно сокращается примерно раз в две секунды, гоня кровь по огромному телу.
- Слоны живут в среднем полвека.
- Слоновый хобот может вместить до восьми литров воды.
- Масса тела взрослого слона достигает пяти тонн.
- Беременность у слонов длится дольше, чем у других живых существ на Земле — 22 месяца.
- Новорожденный слоненок весит более сотни килограммов.
Напомним, после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они попали в Одессу преимущественно на плавучих "островах", занесенных течением на побережье города.