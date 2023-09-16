В Одеському зоопарку відсвяткували День народження слонихи

Слониха Венді у зоопарку. Фото: Думская

Сьогодні, 16 вересня, найстарша мешканка Одеського зоопарку відсвяткувала свій 44 день народження. Привітали слониху Венді величезним тортом з кавунами та іншими смаколиками.

Про це повідомили у Комунальному управлінні "Одеський зоопарк".

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У цей день до Венді прийшло багато відвідувачів з подарунками. Одесити привітали слониху яблуками, виноградом та солодкими пиріжками, які вона дуже любить.

У зоопарку зазначають, що кавуни для святкового торта поставили іменинниці з Херсонщини. А після частування "найбільша одеситка" відправилася на освіжаючий душ.

Венді приймає душ. Фото: Думская

Слониха куштує святковий "торт". Фото: Думская

Святкові розваги

На честь дня народження Венді, у зоопарку на гостей чекала розважальна програма з аніматорами, вікторина та створення святкової листівки для іменинниці. Найбільш активні учасники заходів також отримали подарунки.

Цікаві факти про слонів

Всупереч поширеному міфу, слони не бояться мишей.

У слонів напрочуд гарна пам'ять. Відомі випадки, коли слони мстилися кривдникам через багато років. Втім, добро слони теж не забувають.

Слони є найбільшими сухопутними тваринами на землі.

Серце слона може досягати ваги в 25-30 кг. У звичайному ритмі воно скорочується приблизно раз на дві секунди, ганяючи кров по величезному тілу.

Слони живуть у середньому пів століття.

Слонячий хобот може вмістити до восьми літрів води.

Маса тіла дорослого слона сягає п'яти тонн.

Вагітність у слонів триває довше, ніж у будь-яких інших живих істот на Землі — 22 місяці.

Новонароджене слоненя важить понад сотню кілограмів.

Нагадаємо, після підриву дамби Каховської ГЕС в Одеському зоопарку знайшли прихисток для майже 300 тварин. Вони потрапили до Одеси переважно на плавучих "островах", що були занесені течією до узбережжя міста.