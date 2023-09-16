В Одеському зоопарку відсвяткували День народження слонихи

Венді — 44: в зоопарку відсвяткували день народження "найбільшої одеситки"
Сьогодні, 16 вересня, найстарша мешканка Одеського зоопарку відсвяткувала свій 44 день народження. Привітали слониху Венді величезним тортом з кавунами та іншими смаколиками.
Про це повідомили у Комунальному управлінні "Одеський зоопарк".
У цей день до Венді прийшло багато відвідувачів з подарунками. Одесити привітали слониху яблуками, виноградом та солодкими пиріжками, які вона дуже любить.
У зоопарку зазначають, що кавуни для святкового торта поставили іменинниці з Херсонщини. А після частування "найбільша одеситка" відправилася на освіжаючий душ.
Святкові розваги
На честь дня народження Венді, у зоопарку на гостей чекала розважальна програма з аніматорами, вікторина та створення святкової листівки для іменинниці. Найбільш активні учасники заходів також отримали подарунки.
Цікаві факти про слонів
- Всупереч поширеному міфу, слони не бояться мишей.
- У слонів напрочуд гарна пам'ять. Відомі випадки, коли слони мстилися кривдникам через багато років. Втім, добро слони теж не забувають.
- Слони є найбільшими сухопутними тваринами на землі.
- Серце слона може досягати ваги в 25-30 кг. У звичайному ритмі воно скорочується приблизно раз на дві секунди, ганяючи кров по величезному тілу.
- Слони живуть у середньому пів століття.
- Слонячий хобот може вмістити до восьми літрів води.
- Маса тіла дорослого слона сягає п'яти тонн.
- Вагітність у слонів триває довше, ніж у будь-яких інших живих істот на Землі — 22 місяці.
- Новонароджене слоненя важить понад сотню кілограмів.
Нагадаємо, після підриву дамби Каховської ГЕС в Одеському зоопарку знайшли прихисток для майже 300 тварин. Вони потрапили до Одеси переважно на плавучих "островах", що були занесені течією до узбережжя міста.