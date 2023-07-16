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В одеському зоопарку відзначили День змій

16 липня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеському зоопарку відзначили День змій
Неотруйна змія у дикій природі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День змій. На честь свята Одеський зоопарк зняв кліп, у якому розповідають про спокій та мудрість цих тварин.

Про це КУ "Одеський зоопарк" повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.

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У відео заілюстрували давні міфологічні, історичні та культурні періоди історії, у яких змії відіграли значну роль. Насамперед початок кліпу — Едемський сад, у якому вперше змія змінила хід історії, спокусивши Єву. Також працівники зоопарку згадали про самогубство Клеопатри. Але ключовим сюжетом ролика стала інтерпретація сцени помсти головному герою фільму "Вбити Білла".

Зазначимо, що слова до пісні написав директор зоопарку Ігор Біляков, він також став і її виконавцем. У ній він хвалить змій за їхній спокій, мудрість і незворушність. До речі, для нього ця тема особливо близька — Бєляков серпентолог і ще в студентські роки їздив на практики вивчати змій, а зараз часто рятує змій, яких одесити щоліта виявляють на вулицях або в під'їздах будинків.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС до узбережжя Одеської області почало приносити плазунів. Громадян просять одразу повідомляти про виявлених тварин.

Додамо, після підриву дамби Каховської ГЕС в Одеському зоопарку знайшли прихисток для майже 300 тварин. Вони потрапили до Одеси переважно на плавучих "островах", що були занесені течією до узбережжя міста. 

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