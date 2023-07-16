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В одесском зоопарке отметили День змей

16 июля 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесском зоопарке отметили День змей
Неядовитая змея в дикой природе. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 июля, в Украине отмечают День змей. В честь праздника Одесский зоопарк снял клип, в котором рассказывают о покое и мудрости этих животных.

Об этом КУ "Одесский зоопарк" сообщили на своей странице в Фейсбуке.

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В видео заиллюстрировали древние мифологические, исторические и культурные периоды истории, в которых змеи сыграли значительную роль. Прежде всего, начало клипа — Эдемский сад, в котором впервые змея изменила ход истории, соблазнив Еву. Также работники зоопарка вспомнили о самоубийстве Клеопатры. Но ключевым сюжетом ролика стала интерпретация сцены мести главному герою фильма "Убить Билла".

Отметим, что слова к песне написал директор зоопарка Игорь Биляков, он также стал ее исполнителем. В ней он хвалит змей за их покой, мудрость и невозмутимость. Кстати, для него эта тема особенно близка — Биляков серпентолог и еще в студенческие годы ездил на практики изучать змей, а сейчас часто спасает змей, которых каждое лето одесситы обнаруживают на улицах или в подъездах домов.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС к побережью Одесской области стало приносить пресмыкающихся. Граждан просят сразу сообщать об обнаруженных животных.

Добавим, после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они попали в Одессу преимущественно на плавучих "островах", занесенных течением к побережью города.

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