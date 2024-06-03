СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Гаврильчуку.

Вербует школьников Крыма на войну против Украины — СБУ разоблачила вражеского пропагандиста
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю регионального штаба "Юнармии" во временно оккупированном Крыму. Речь идет о Сергее Гаврильчуке, который активно настраивает местных школьников против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Детали деятельности
На своей должности Гаврильчук обеспечивает массовую вербовку детей в "Юнармию". Там школьников обучают тактике ведения боя, проводят с ними огневую и разведывательно-диверсионную подготовку, а также организуют полевые выходы для занятий по минно-взрывному делу.
В конце учебного года старшеклассники сдают экзамен, по результатам которого Гаврильчук лично вербует "выпускников" в вооруженные силы РФ.
Что угрожает
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гаврильчуку о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
За эти преступления Гаврильчуку грозит до 12 лет лишения свободы.
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