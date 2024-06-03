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Вербует школьников Крыма на войну против Украины — СБУ разоблачила вражеского пропагандиста

3 июня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Гаврильчуку.
Сергей Гаврильчук, вербующий детей в Крыму на войну. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю регионального штаба "Юнармии" во временно оккупированном Крыму. Речь идет о Сергее Гаврильчуке, который активно настраивает местных школьников против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали деятельности

На своей должности Гаврильчук обеспечивает массовую вербовку детей в "Юнармию". Там школьников обучают тактике ведения боя, проводят с ними огневую и разведывательно-диверсионную подготовку, а также организуют полевые выходы для занятий по минно-взрывному делу.

В конце учебного года старшеклассники сдают экзамен, по результатам которого Гаврильчук лично вербует "выпускников" в вооруженные силы РФ.

Что угрожает

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гаврильчуку о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За эти преступления Гаврильчуку грозит до 12 лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что жителя Одесчины подозревают в махинации с российскими рублями. Мужчина долгое время конвертировал валюту агрессоров на гривны и наоборот, сотрудничая с россиянами и украинцами с временно оккупированных территорий.

Также мы сообщали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

россияне
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