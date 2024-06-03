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Вербує школярів Криму на війну проти України — СБУ викрила ворожого пропагандиста

3 червня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Гаврильчуку.
Сергій Гаврильчук, який вербує дітей у Криму на війну. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику регіонального штабу "Юнармії" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про Сергія Гаврильчука, який активно налаштовує місцевих школярів проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі діяльності

На своїй посаді Гаврильчук забезпечує масове вербування дітей до "Юнармії". Там школярів навчають тактиці ведення бою, проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку, а також організовують польові виходи для занять з мінно-вибухової справи. 

Наприкінці навчального року старшокласники складають іспит, за результатами якого Гаврильчук особисто вербує "випускників" до збройних сил РФ.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За ці злочини Гаврильчуку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що жителя Одещини підозрюють у махінації з російськими рублями. Чоловік протягом тривалого часу конвертував валюту агресорів на гривні та навпаки, співпрацюючи з росіянами та українцями з тимчасово окупованих територій.

Також ми повідомляли, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

росіяни
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Одеса
російські війська
пропаганда
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