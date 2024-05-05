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Верховный Суд решил не сносить скандальный Догтаун в Одессе

5 мая 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Верховный Суд решил не сносить скандальный Догтаун в Одессе
Здание на территории Догтауна. Фото: Думская
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Верховный Суд закрыл производство по делу о строительстве центра дрессировки собак "Догтаун" на территории Мемориала 411-й батареи в Одессе. Суд не увидел в жалобе общественного объединения оснований для кассационного рассмотрения дела. Отметим, что для этого приговора судьям понадобилось целых четыре года.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Верховного Суда Украины.

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Жалобу на противоправные действия КП "Муниципальный центр экологической безопасности" подавали одесские активисты Общественной организации "Всеукраинское объединение "Автомайдан" еще в 2020 году. Предметом споров стало то, что вместо обещанных семи объектов и инвентаря местные жители получили только один павильон и забор. Да еще для этого вырубили не один десяток деревьев в мемориальном комплексе.

Создание центра

Отметим, что проект центра дрессировки собак был создан еще в ноябре 2017 года. Тогда же он отправился на рассмотрение в мэрию и стал победителем "Общественного бюджета" Одессы в 2018 году. Автором выступил Алексей Коваль – инструктор Кинологического союза Украины. Главная идея "Догтауна" заключалась в том, чтобы "собачники" могли спокойно заниматься тренировкой своих любимцев, не мешая другим людям, но этого так и не произошло.

Чего боятся люди

Добавим, что этот "городок для собак" стоил городу 4,6 млн грн. Одесситы, живущие рядом с зеленой зоной, а также активисты ряда патриотических организаций опасаются, что с годами вместо площадки для собак там в результате построят коммерческие объекты.

Напомним, в Одессе продолжается успешная программа биостерилизации и вакцинации бездомных животных. Эта инициатива призвана контролировать популяцию собак и кошек гуманным способом.

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