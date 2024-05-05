Верховний Суд вирішив не зносити скандальний Догтаун в Одесі

Будівля на території Догтауну. Фото: Думська

Верховний Суд закрив провадження у справі щодо будівництва центру дресування собак "Догтаун" на території Меморіалу 411-ї батареї в Одесі. Суд не побачив у скарзі громадського об'єднання підстав для касаційного розгляду справи. Зазначимо, що для цього вироку суддям знадобилося цілих чотири роки.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Верховного Суду України.

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Скандальний "Догтаун" в Одесі

Скаргу на протиправні дії КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" подавали одеські активісти Громадської організації "Всеукраїнське об`єднання "Автомайдан" ще у 2020 році. Предметом суперечок стало те, що замість обіцяних семи об'єктів та інвентарю, місцеві мешканці отримали лише один павільйон і паркан. Та ще й для цього вирубали не один десяток дерев у меморіальному комплексі.

Створення центру

Зазначимо, що проєкт центру дресування собак створили ще у листопаді 2017. Тоді ж він відправився на розгляд у мерію та став переможцем "Громадського бюджету" Одеси 2018 року. Автором виступив Олексій Коваль — інструктор Кінологічної спілки України. Головна ідея "Догтауну" була у тому, щоб "собачники" могли спокійно займатися тренуванням своїх улюбленців, не заважаючи іншим людям, але цього так і не сталося.

Чого бояться люди

Додамо, що це "містечко для собак" коштувало місту 4,6 млн грн. Одесити, які мешкають поряд із зеленою зоною, а також активісти низки патріотичних організацій побоюються, що з роками замість майданчика для собак там у результаті збудують комерційні об'єкти.

Нагадаємо, в Одесі триває успішна програма біостерилізації та вакцинації безпритульних тварин. Ця ініціатива покликана контролювати популяцію собак та котів у гуманний спосіб.