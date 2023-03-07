В Одесском зоопарке проснулись медведи

Зоопарк работает каждый день

В Одесском зоопарке очнулись после зимней спячки медведи. Они уже радуются весеннему солнцу в открытом вольере.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

"Весна набирает обороты — в Одесском зоопарке от сна проснулись медведи. Погода за окном радует, столбик термометра с каждым днем все выше. Вот и наши бурые медведи радуются весеннему солнышку и дарят радость посетителям в открытом вольере. Приглашаем к Одессу", — говорится в сообщении.

Интересные факты о бурых медведях

Бурые медведи могут запоминать до 90% проходящих маршрутов и использовать эти знания для навигации в будущем. Бурые медведи могут спать до 7 месяцев в году в зависимости от климатических условий и еды. В дикой природе бурые медведи могут жить до 30 лет, хотя средняя продолжительность жизни обычно составляет 20-25 лет. Бурые медведи являются одними из самых больших земных хищников, способными достигать веса до 680 килограммов. Бурые медведи обладают очень хорошим обонянием и могут различать запахи на расстоянии до 20 километров, что помогает им находить пищу и партнеров для размножения.

Пополнение в зоопарке

Напомним, на экспозиции "Сельский двор" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.

Также в стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир. Интересные факты о муфлонах читайте в материале.