Весна прийшла: в Одеському зоопарку прокинулися ведмеді
В Одеському зоопарку прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.
Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".
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"Весна набирає обертів — в Одеському зоопарку від сну прокинулися ведмеді. Погода за вікном радує, стовпчик термометра з кожним днем все вище. Ось і наші бурі ведмеді радіють весняному сонечку і дарують радість відвідувачам у відкритому вольєрі. Запрошуємо до Одеського зоопарку подивитися на наших клишоногих", — йдеться в повідомленні.
Цікаві факти про бурих ведмедів
- Бурі ведмеді можуть запам'ятовувати до 90% маршрутів, які вони проходять, та використовувати ці знання для навігації в майбутньому.
- Бурі ведмеді можуть спати до 7 місяців на рік в залежності від кліматичних умов та наявності їжі.
- У дикій природі бурі ведмеді можуть жити до 30 років, хоча середня тривалість життя зазвичай становить 20-25 років.
- Бурі ведмеді є одними з найбільших земних хижаків, здатні досягати ваги до 680 кілограмів.
- Бурі ведмеді мають дуже добрий нюх та можуть розрізняти запахи на відстані до 20 кілометрів, що допомагає їм знаходити їжу та партнерів для розмноження.
Поповнення в зоопарку
Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.
Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.