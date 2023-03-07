В Одеському зоопарку прокинулися ведмеді

Зоопарк працює щодня

В Одеському зоопарку прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

"Весна набирає обертів — в Одеському зоопарку від сну прокинулися ведмеді. Погода за вікном радує, стовпчик термометра з кожним днем все вище. Ось і наші бурі ведмеді радіють весняному сонечку і дарують радість відвідувачам у відкритому вольєрі. Запрошуємо до Одеського зоопарку подивитися на наших клишоногих", — йдеться в повідомленні.

Цікаві факти про бурих ведмедів

Бурі ведмеді можуть запам'ятовувати до 90% маршрутів, які вони проходять, та використовувати ці знання для навігації в майбутньому. Бурі ведмеді можуть спати до 7 місяців на рік в залежності від кліматичних умов та наявності їжі. У дикій природі бурі ведмеді можуть жити до 30 років, хоча середня тривалість життя зазвичай становить 20-25 років. Бурі ведмеді є одними з найбільших земних хижаків, здатні досягати ваги до 680 кілограмів. Бурі ведмеді мають дуже добрий нюх та можуть розрізняти запахи на відстані до 20 кілометрів, що допомагає їм знаходити їжу та партнерів для розмноження.

Поповнення в зоопарку

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