Весенняя Одесса: цветущий парк Победы

Несмотря на будний день, одесситы выходят на прогулку в парк

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Чтобы убежать от городской суеты и немного расслабиться, а также полюбоваться природой не нужно далеко ездить — достаточно прийти в парк Победы. Здесь весна уже во всей красе.

Фотограф Новини.LIVE Юлия Браславская постаралась передать всю красоту и покой парка сегодня.

При входе в парк уже ощущается веяние весны. Почки на деревьях вот-вот распустятся и появятся новые листья.

У пруда вас будут встречать грациозные и красивые лебеди, в этом году сразу две пары решили поселиться в парке. Дикие утки здесь всегда, они с удовольствием отведают лакомства, если вы их принесете. Рядом со своими домиками на воде принимают солнечные ванны черепахи.

Прогуливаясь по парку, обратите внимание на большое количество маленьких цветочков, они обязательно вам поднимут настроение.

Но больше всего вас покорит — цветущая сакура. Пока расцвело только одно дерево, но уже скоро здесь будет буйство красок.