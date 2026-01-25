Видео
Ветер, дождь и туман — опасная погода в Одессе завтра

Ветер, дождь и туман — опасная погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:41
Погода в Одессе 26 января: дождь, ветер и до +3 °C
Машины на дороге во время тумана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 26 января, в Одессе ожидается пасмурная и влажная погода с дождем и порывистым ветром. Температура будет колебаться от +1 °C ночью до +3 °C днем, но будет ощущаться холоднее. Горожанам стоит одеваться теплее и быть осторожными из-за мокрых дорог и порывов ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночь в городе будет влажной и ветреной. Температура воздуха составит около +1 °C, но из-за ветра до 8 м/с будет ощущаться как -2 °C. Возможны небольшие осадки.

Утром станет немного теплее — до +2 °C. Ожидается дождь, а скорость ветра возрастет до 10 м/с. Влажность воздуха будет достигать почти 100%, что создаст ощущение сырости и холода.

Днем синоптики прогнозируют до +3 °C и умеренные осадки. Ветер будет оставаться сильным — до 10 м/с, из-за чего температура будет ощущаться около 0 °C.

Вечером существенных изменений не предвидится: +3 °C, облачно и возможен слабый дождь. Ветер немного ослабеет, но погода останется некомфортной для прогулок.

Восход солнца состоится в 07:27, заход — в 16:51. Продолжительность дня составит 9 часов 24 минуты.

Варто взяти парасольку — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с облаками.
  • Умеренные осадки.
  • Местами гололед, гололедица.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +3...-2 °С, днем +4...+9 °С, на севере до 0 °С.
  • На автодорогах области местами гололедица, ночью и утром местами туман, видимость во время явлений 200-500 м.
Варто взяти парасольку — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в Одесской области синоптики прогнозируют густой туман и сильные порывы ветра. Также мы писали, что синоптик Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
