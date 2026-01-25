Погода в Одесі 26 січня: дощ, вітер і до +3 °C

Вітер, дощ і туман — небезпечна погода в Одесі завтра
У понеділок, 26 січня, в Одесі очікується похмура та волога погода з дощем і поривчастим вітром. Температура коливатиметься від +1 °C вночі до +3 °C вдень, але відчуватиметься холодніше. Містянам варто одягатися тепліше та бути обережними через мокрі дороги й пориви вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Ніч у місті буде вологою та вітряною. Температура повітря становитиме близько +1 °C, але через вітер до 8 м/с відчуватиметься як -2 °C. Можливі невеликі опади.
Вранці стане трохи тепліше — до +2 °C. Очікується дощ, а швидкість вітру зросте до 10 м/с. Вологість повітря сягатиме майже 100%, що створить відчуття сирості та холоду.
Вдень синоптики прогнозують до +3 °C і помірні опади. Вітер залишатиметься сильним — до 10 м/с, через що температура відчуватиметься близько 0 °C.
Увечері істотних змін не передбачається: +3 °C, хмарно та можливий слабкий дощ. Вітер трохи послабшає, але погода залишиться некомфортною для прогулянок.
Схід сонця відбудеться о 07:27, захід — о 16:51. Тривалість дня становитиме 9 годин 24 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Помірні опади.
- Місцями ожеледь, ожеледиця.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +3...-2 °С, вдень +4...+9 °С, на півночі до 0 °С.
- На автошляхах області місцями ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, видимість під час явищ 200-500 м.
Нагадаємо, в Одеській області синоптики прогнозують густий туман та сильні пориви вітру. Також ми писали, що синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди.
Читайте Новини.LIVE!