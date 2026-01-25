Відео
Головна Одеса Вітер, дощ і туман — небезпечна погода в Одесі завтра

Вітер, дощ і туман — небезпечна погода в Одесі завтра

Дата публікації: 25 січня 2026 16:41
Погода в Одесі 26 січня: дощ, вітер і до +3 °C
Автівки на дорозі під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 січня, в Одесі очікується похмура та волога погода з дощем і поривчастим вітром. Температура коливатиметься від +1 °C вночі до +3 °C вдень, але відчуватиметься холодніше. Містянам варто одягатися тепліше та бути обережними через мокрі дороги й пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті буде вологою та вітряною. Температура повітря становитиме близько +1 °C, але через вітер до 8 м/с відчуватиметься як -2 °C. Можливі невеликі опади.

Вранці стане трохи тепліше — до +2 °C. Очікується дощ, а швидкість вітру зросте до 10 м/с. Вологість повітря сягатиме майже 100%, що створить відчуття сирості та холоду.

Вдень синоптики прогнозують до +3 °C і помірні опади. Вітер залишатиметься сильним — до 10 м/с, через що температура відчуватиметься близько 0 °C.

Увечері істотних змін не передбачається: +3 °C, хмарно та можливий слабкий дощ. Вітер трохи послабшає, але погода залишиться некомфортною для прогулянок.

Схід сонця відбудеться о 07:27, захід — о 16:51. Тривалість дня становитиме 9 годин 24 хвилини. 

Варто взяти парасольку — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Помірні опади.
  • Місцями ожеледь, ожеледиця.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +3...-2 °С, вдень +4...+9 °С, на півночі до 0 °С.
  • На автошляхах області місцями ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, видимість під час явищ 200-500 м.
Варто взяти парасольку — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одеській області синоптики прогнозують густий туман та сильні пориви вітру. Також ми писали, що синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
