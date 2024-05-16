Ветераны Одессы получили финансовую помощь от бизнеса — детали

Ветераны Одессы получили благотворительные сертификаты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Одессе ветеранам вручили сертификаты благотворительной денежной помощи. Каждый из защитников получил по 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Выплаты ветеранам Одесчины

В ветеранском пространстве КУ "Сервисный офис "Хаб Ветеран" прошла встреча ветеранов с представителями бизнеса. Во время происшествия десять защитников Одесчины, тяжело раненые в ходе боевых действий, получили денежные сертификаты на сумму 10 000 гривен каждый.



"Департамент труда и социальной политики благодарит партнеров, которые помогли в проведении мероприятия и создали праздничную атмосферу", — говорится в сообщении городского совета.

Поддержка защитников в Одессе

Мы ранее писали, что в Одессе прошла Пасхальная акция под названием Кофе с образованием. В рамках инициативы было собрано почти 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Также мы сообщали, что Одесса продолжает направлять средства в защиту и поддержку гражданского населения. В рамках реализации Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства составляют 146,6 млн грн.