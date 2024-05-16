Ветераны Одессы получили финансовую помощь от бизнеса — детали
В Одессе ветеранам вручили сертификаты благотворительной денежной помощи. Каждый из защитников получил по 10 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Выплаты ветеранам Одесчины
В ветеранском пространстве КУ "Сервисный офис "Хаб Ветеран" прошла встреча ветеранов с представителями бизнеса. Во время происшествия десять защитников Одесчины, тяжело раненые в ходе боевых действий, получили денежные сертификаты на сумму 10 000 гривен каждый.
"Департамент труда и социальной политики благодарит партнеров, которые помогли в проведении мероприятия и создали праздничную атмосферу", — говорится в сообщении городского совета.
Поддержка защитников в Одессе
Мы ранее писали, что в Одессе прошла Пасхальная акция под названием Кофе с образованием. В рамках инициативы было собрано почти 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
Также мы сообщали, что Одесса продолжает направлять средства в защиту и поддержку гражданского населения. В рамках реализации Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства составляют 146,6 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!