Ветерани Одеси отримали фінансову допомогу від бізнесу — деталі

Ветерани Одеси отримали благодійні сертифікати. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі ветеранам вручили сертифікати благодійної грошової допомоги. Кожен із захисників отримав по 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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У ветеранському просторі КУ "Сервісний офіс "Хаб Ветеран" пройшла зустріч ветеранів з представниками бізнесу. Під час події десятеро захисників Одещини, які були тяжко поранені в ході бойових дій, отримали грошові сертифікати на суму 10 000 гривень кожен.



"Департамент праці та соціальної політики висловлює подяку партнерам, які допомогли у проведенні заходу та створили святкову атмосферу", — йдеться у повідомленні міської ради.

Підтримка захисників в Одесі

Ми раніше писали, що в Одесі пройшла Великодня акція під назвою "Кава з освітою". В рамках ініціативи було зібрано майже 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.

Також ми повідомляли, що Одеса продовжує спрямовувати кошти на захист і підтримку цивільного населення. У рамках реалізації Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави становлять 146,6 млн грн.