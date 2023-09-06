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Заключенный из одесского СИЗО "продавал" тактические фонари: сколько человек он обманул

6 сентября 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заключенный из одесского СИЗО "продавал" тактические фонари: сколько человек он обманул
Тактический фонарь. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе правоохранители разоблачили 33-летнего заключенного следственного изолятора в мошенничестве. Задержанный продавал тактические фонари.

Об этом сообщает ГУНП в одесской области.

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Во время пребывания в СИЗО злоумышленник решил продолжить свою уголовную деятельность. В ходе расследования правоохранители обнаружили, что злоумышленник использовал свой мобильный телефон, чтобы создать фальшивую учетную запись на одном из популярных интернет-сайтов.

Он разместил объявления о продаже тактических фонарей, которые на самом деле не имел, стоимостью 500 гривен. По этому объявлению откликнулись 16 местных жителей, которые внесли предоплату на его счет. Злоумышленник выманивал деньги, обещая доставить товар, и вывел их с деньгами.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Следователи сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51 000 до 68 000 гривен, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 000 долларов США.

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