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В’язень з одеського СІЗО "продавав" тактичні ліхтарі: скільки людей він ошукав

6 вересня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В’язень з одеського СІЗО "продавав" тактичні ліхтарі: скільки людей він ошукав
Тактичний ліхтар. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронці викрили 33-річного утриманця слідчого ізолятора у шахрайстві. Затриманий продавав тактичні ліхтарі. 

Про це повідомляє ГУНП в одеській області. 

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Під час перебування в СІЗО зловмисник вирішив продовжити свою кримінальну діяльність. Під час розслідування правоохоронці виявили, що зловмисник використовував свій мобільний телефон, щоб створити фальшивий обліковий запис на одному з популярних інтернет-сайтів. 

Він розмістив оголошення про продаж тактичних ліхтарів, які він насправді не мав, вартістю 500 гривень. За цим оголошенням відгукнулися 16 місцевих жителів, які внесли передоплату на його рахунок. Зловмисник виманював гроші, обіцяючи доставити товар, і вивів їх з грошима.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Слідчі повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51 000 до 68 000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 000 доларів США.

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