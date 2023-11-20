Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Извиниться за полтора часа — детали языкового скандала на Одесчине arrow

Извиниться за полтора часа — детали языкового скандала на Одесчине

20 ноября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Извиниться за полтора часа — детали языкового скандала на Одесчине
Женщина просит прощения. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Продавщица, попавшая в языковой скандал в Черноморске Одесской области, записала видеообращение, где попросила прощения за свое поведение. Как отмечает женщина, она признала нарушение закона и готова понести ответственность.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил одесский активист Демьян Ганул.

Читайте также:

По его словам, возмущенные таким поведением продавщицы местные жители нашли девушку и провели беседу о нарушении законодательства.

"Ну что тут сказать, это самое быстрое извинение за свое позорное поведение, которое нам приходилось получать. Черноморск — прекрасный украинский город, в который раз убедился в этом", — написал Ганул.

Также отметим, что магазин получит штраф от полиции и омбудсмена.

Быстрое изучение украинского языка

Несмотря на то, что на первом видео продавщица заявляла, что не знает украинского языка, за полтора часа извинялась уже именно государственным.

Подробности инцидента

Продавщица магазина электронной техники отказалась обслуживать девушку на государственном языке и вела себя нагло. Женщина угрожала клиентке охраной, если та не прекратит тему языкового вопроса в сфере обслуживания. Кроме того, называла покупательницу "западенкой" и отмечала, что в Черноморске "на этом языке не говорят". Пока известно, что клиентка магазина написала заявление в полицию о нарушении языкового закона.

Отметим, что с 16 января 2021 действует статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все сферы обслуживания должны перейти на украинский.

Напомним, преподавательница университета в Днепре требовала от студентки отвечать исключительно на русском языке, а если она хочет общаться на украинском, то ей нужно ехать во Львов. Это вызвало возмущение в сети, однако нашлись те, кто встал на защиту педагога.

Также мы писали, что в Измаиле, что в Одесской области, на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме