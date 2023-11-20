Извиниться за полтора часа — детали языкового скандала на Одесчине

Женщина просит прощения. Фото: скриншот

Продавщица, попавшая в языковой скандал в Черноморске Одесской области, записала видеообращение, где попросила прощения за свое поведение. Как отмечает женщина, она признала нарушение закона и готова понести ответственность.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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По его словам, возмущенные таким поведением продавщицы местные жители нашли девушку и провели беседу о нарушении законодательства.

"Ну что тут сказать, это самое быстрое извинение за свое позорное поведение, которое нам приходилось получать. Черноморск — прекрасный украинский город, в который раз убедился в этом", — написал Ганул.

Также отметим, что магазин получит штраф от полиции и омбудсмена.

Быстрое изучение украинского языка

Несмотря на то, что на первом видео продавщица заявляла, что не знает украинского языка, за полтора часа извинялась уже именно государственным.

Подробности инцидента

Продавщица магазина электронной техники отказалась обслуживать девушку на государственном языке и вела себя нагло. Женщина угрожала клиентке охраной, если та не прекратит тему языкового вопроса в сфере обслуживания. Кроме того, называла покупательницу "западенкой" и отмечала, что в Черноморске "на этом языке не говорят". Пока известно, что клиентка магазина написала заявление в полицию о нарушении языкового закона.

Отметим, что с 16 января 2021 действует статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все сферы обслуживания должны перейти на украинский.

Напомним, преподавательница университета в Днепре требовала от студентки отвечать исключительно на русском языке, а если она хочет общаться на украинском, то ей нужно ехать во Львов. Это вызвало возмущение в сети, однако нашлись те, кто встал на защиту педагога.

Также мы писали, что в Измаиле, что в Одесской области, на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.