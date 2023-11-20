Вибачитися за півтори години — деталі мовного скандалу на Одещині

Жінка просить вибачення. Фото: скриншот

Продавчиня, яка потрапила у мовний скандал у Чорноморську Одеської області, записала відеозвернення, де попросила вибачення за свою поведінку. Як зазначає сама жінка, вона визнала порушення закону та готова понести відповідальність.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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За його словами, обурені такою поведінкою продавчині місцеві мешканці відшукали дівчину та провели бесіду щодо порушення законодавства.

"Ну що тут сказати, це найшвидше вибачення за свою ганебну поведінку, яке нам доводилося отримувати. Чорноморськ — чудове українське місто, вкотре в цьому переконався", — написав Ганул.

Також зазначимо, що магазин отримає штраф від поліції та мовного омбудсмена.

Швидке вивчення української мови

Попри те, що на першому відео продавчиня заявляла, що не знає української мови, за півтори години перепрошувала вже саме державною.

Подробиці інциденту

Продавчиня магазину електронної техніки відмовилася обслуговувати дівчину державною мовою та поводила себе нахабно. Жінка погрожувала клієнтці охороною, якщо та не припине тему мовного питання у сфері обслуговування. Крім того, називала покупницю "западенкою" та наголошувала, що у Чорноморську "цією мовою не говорять". Наразі відомо, що клієнтка магазину написала заяву до поліції щодо порушення мовного закону.

Зазначимо, що з 16 січня 2021 року діє стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Усі сфери обслуговування повинні перейти на українську.

Нагадаємо, викладачка університету у Дніпрі вимагала від студентки відповідати виключно російською, а якщо вона хоче спілкуватися українською, то їй потрібно їхати у Львів. Це викликало обурення в мережі, проте знайшлись ті, хто став на захист педагога.

Також ми писали, що в Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською.